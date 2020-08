Stand: 05.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Explosion in’n Libanon

In’n Libanon is in de Hauptstadt Beirut in’n Haven wat explodeert. Tominnst hunnert Minschen sünd dorbi dootbleven. Goot veerdusend sünd an’t Lief to Schaden kamen, weet de Behöörden, dor mang ok Mitarbeiders vun de düütsche Baadschop. In de Luft gahn sünd woll mehrere dusend Tünnen Ammonium-Nitrat, de se dor lagert hebbt, man nich in’t Oog harrn. En Barg Staten hebbt anbaden Stütt to geven, dor mang ok Düütschland. / Stand: 05.08.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.08.2020 | 09:30 Uhr