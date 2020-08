Stand: 05.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Hamborger Polizei nimmt Fall Rosa wedder op

De Hamborger Polizei nimmt den Fall vun de Prostitueerte Rosa nochmal wedder op, de ümbröcht worrn is. Vör dree Johr weer de domals 48-Jöhrige vun’n Hansaplatz verswunnen. De Beamten söökt nu na Henwiesen to en blaue T-Shirt in Grött XXXL, op dat in witt wat opdruckt is. Dat Hemd hebbt se in de Neegde vun de Liekendelen an de Elv in Rissen funnen. / Stand: 05.08.2020, Klock 9:30

