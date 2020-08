Stand: 04.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Wedder Alkoholverbott

In de Veertel, wo sik de Hamborger an'n Wekenend vergnögt, schall ok düsse Week wedder keen Alkohol verköfft warrn. Dat hefft de Ämter in Altona, Mitt un Eimsbüttel bekannt maakt. Dat heet, dat dat to'n Bispeel an Kioske un Tanksteden keen Druppen mehr gifft – man de Krögers dröfft noch Utschank maken. Dat Verbott gellt in de Nacht op Sünnavend un denn noch mal in de Nacht op Sünndag – jümmer vun Klock acht an’n Avend bet Klock süss an’n Morgen. | Stand 04.08.2020 Kl. 09:30

