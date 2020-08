Stand: 04.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Warkschopen gegen Schoolpolitik

De Warkschopen bekrittelt, dat de School nu wedder as plaant losgahn schall. De „Verband Bildung un Erziehung“ sä, de Plaans för'n Schoolstart weren nich realistisch. In't Daagblatt „Die Welt“ sä de Vörsitter vun de Warkschop: Dat leeg doran, dat dat nich nog Schoolmeisters geev, un ok de Plaans för de Hygiene weren nich goot nog. So in de Oort süht dat ok de Warkschop „Erziehung un Wissenschaft“. In Hamborg geiht de School an'n Dünnerdag wedder los. Un wenn nich graad Schoolstunn is, heet dat denn: Mask opsetten. | Stand 04.08.2020 Kl. 09:30

