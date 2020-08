Stand: 04.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Crash in St. Georg

Bi en Verkehrsunfall in Sankt Georg sünd an'n Avend veer Minschen verletzt worrn. Se sünd in't Krankenhuus kamen. De Polizei sä, en Auto is op de Fahrersiet vun en anner Auto donnert. De Straat „An der Alster“ weer en lange Tiet sparrt. Wat de Grund för'n Unfall ween is, is noch nich rut. | Stand 04.08.2020 Kl. 09:30

