Stand: 03.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Maskenplicht an Schoolen

De Kinners an de Schoolen in Hamborg moet in Tokunft Masken dragen. Dat hett Schoolsenater Ties Rabe vunmorgen hier op NDR 90,3 künnig makt. Blots Grundschölers brukt dat nich, seggt Rabe. All de annern moet en Mask ophebben, blots in ehrn Klassenruum, wenn’s op ehrn Stohl sitt, dörft se ehr afnehmen. / Stand: 03.08.20 Klock: 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.08.2020 | 10:15 Uhr