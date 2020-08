Stand: 03.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Anti-Corona-Demos in Berlin

Na de Anti-Corona-Protesttoeg in Berlin mit knapp twintigdusend Lüüd warrt nu doröver snackt, woans een mit so grote Demonstratschonen ümgahn schull. De Düütsche Städedag will, dat mit kloren Kurs dörchgrepen warrt. He seggt, dat is nich to verantwurten, dat op so lütten Ruum de Lüüd sik nich an de Regeln holt. Ok Bunnsminister för Sundheit Jens Spahn harr dat Protesteren gegen de Corona-Oplagen vun’n Staat scharp bekrittelt. De Veranstalten weer oplöst worden, wiel de mehrsten Lüüd, de dor op de Straat gahn weern, keen Masken opsett harrn un keen Afstand toenanner inholen deden. / Stand: 03.08.20 Klock: 09:30

