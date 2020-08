Stand: 03.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Hopen op Impstoff

Dat Hopen dorop, dat fix een Impstoff gegen dat Coronavirus kümmt, warrt grötter. Dat Paul-Ehrlich-Institut, wat in Düütschland tostännig dorför is, wenn ne’e Medizin tolaten warrt, rekend dormit, dat so een Stoff bilütten to Hand sien kunn. De Baas vun de Behöörd, Klaus Tsichutek sä in’t ZDF, sien Hopen grünndt sik op dat, wat bi eerste Proven in Hospitälers rutsuert is. Op de hele Welt gifft dat bet to hunnertföfftig Vörhebben, de na Impstoffen gegen Corona söökt. / Stand: 03.08.20 Klock: 09:30

