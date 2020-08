Stand: 03.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Weniger Minschen op den Kiez

Ok in de letzt Nacht, wo dat Verkoepen vun Koem un Beer verbaden weer, sünd woll düütlich weniger Minschen op den Hamborger Kiez ünnerwegens west as sünst. Mit dat Verbeden vun dat Schnapsverhökern op de Straat wullns dorför sorgen, dat nich mehr so veel Lüüd vun’n Kurs afgahn in Saken Corona-Oplagen. De Polizei seggt, de Nächten nu sünd düütlich ruhiger lopen as sünst. Wat dat Koem-un-Beer-Verbeden ünnern Streek nipp un nau bröcht hett, wüllt de enkelten Bezirken vundag künnig maken. / Stand: 03.08.20 Klock: 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.08.2020 | 10:15 Uhr