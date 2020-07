Stand: 31.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Testzentrum an’n Hamborger Flooghaven

An den Hamborger Flooghaven maakt vundaag en Corona-Testzentrum op. Reisen Lüüd, de ut en Risikogegend trüch na Düütschland kaamt, köönt sik dor op dat Virus testen laten. Betahlen bruukt se dor nix för. Denn mööt düsse Lüüd stantepe in Quarantään, un dat so lang, bet bi den Test rutsuert, dat se sik nich an Corona ansteken hebbt. As anner Mööglichkeit mööt Lüüd, de in en Risikogegend weern, glieks in Plicht-Quarantään. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

