Stand: 31.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Keen Spriet-Verkööp op de Straat

Vunavend is dat in Delen vun de Hamborger Binnenstadt verbaden, Alkohol to verköpen, de denn buten drunken warrt. Vun Klock acht an’n Avend bet Klock söss an’n Morgen dörvt Bars, Kiosken, Tanksteden un Supermarkten keen Sprit to’n Mitnehmen verköpen. Gellen deit dat ok för de Reeperbahn un dat Schanzenviddel. Dor harrn in de verleden Weken wedder un wedder dusende Minschen op de Straat fiert un hebbt sik nich an de Corona-Oplagen holen. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

