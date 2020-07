Stand: 31.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Fre’e Utbillenssteden in Hamborg

Junge Lüüd, de mit de School fardig sünd, hebbt woll bannig gode Schangsen, en Steed för en Utbillen to finnen - tominnst, wenn een sik de Tallen ankickt. De Arbeitsagentur weet, dat noch goot dreedusendachthunnert Plätz free sünd. Vele fre’e Steden gifft dat in’n Hannel un in’n Tourismus. Ok, wenn de Branchen den Corona-Slamassel böös marken doot, wüllt se Fachlüüd för de Tiet dorna utbillen, so de Arbeitsagentur. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.07.2020 | 09:30 Uhr