Mehr Lüüd mit Wapenschien

Mehr un mehr Minschen in Düütschland hebbt en sonöömten lütten Wapenschien för en Schreckschusswaap: All in all sünd dat goot sösshunnertsösstig Minschen. Dat weern bummelig veerunveertigdusend mehr as in’t Johr dorvör, schrifft de Rheinische Post. In Hamborg sünd de Lüüd nich so för Wapen: In’n Snitt hebbt veer vun dusend Minschen den lütten Wapenschien. In’n ganz Düüschland sünd dat in’n Snitt dubbelt so veel Lüüd. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

