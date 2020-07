Stand: 31.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Scharpere Corona-Oplagen in Dithmarschen

De Kreis Dithmarschen hett de Corona-Oplagen scharper maakt. Dor dörvt sik nu blots noch Minschen ut hööchstens twee Huushoolden op de Straat oder en Platz drapen. Op de Wekenmarkten in’n Kreis Dithmarschen mööt de Lüüd sik wat vör Mund un Nees binnen. Ladens dörvt keen Woren mehr vör de Döör stellen. Opletzt weer de Tall an Minschen, de sik an Corona ansteken hebbt, an de Noordseeküst in Sleswig-Holsteen wedder hoochgahn. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.07.2020 | 09:30 Uhr