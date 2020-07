Stand: 30.07.2020 10:30 Uhr - NDR 90,3

Airbus maakt Minus

De Coronakries is ok in de Halvjohrbilanz vun Airbus to sehn. Na de eersten süss Maanden liggt de Verlust bi mehr as 1,9 Milliarden Euro. In't verleden Johr harr Airbus in de glieke Tiet noch en Winnst vun 1,2 Milliarden Euro maakt. Airbus will weltwiet mehr as föffteihndusend Steden afboen. | Stand 30.07.2020 Kl. 09:30

