Stand: 30.07.2020 10:30 Uhr - NDR 90,3

Fall Wirecard in'n Bunnsdagsutschott

Dat süht jümmer mehr so ut, as wenn dat in Bunnsdag en Utschott in'n Fall vun't fröhre Dax-Ünnernehmen Wirecard gifft. Politikers vun de Grönen nun de FDP harrn dat giern. Güstern eerst sünd de Weertschops- un de Finanzminister in'n Finanzutschott vun'n Bunnsdag ween. Dor müssen se dorop antern, wat vör en Rull de Regieren in'n Fall hatt hett. Wirecard harr sien Bilanz beter utsehn laten, as se rejell ween is. | Stand 30.07.2020 Kl. 09:30

