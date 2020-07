Stand: 30.07.2020 10:30 Uhr - NDR 90,3

Corona: Dithmarschen keen Risikorebeet

De Kreis Dithmarschen in Sleswig-Holsteen warrt eerstmal nich as Corona-Risikorebeet utropen. De Ämter sä'n, dat de Tahl vun de Infektschonen noch nich över de kritisch Grenz röver is. Graad geev dat dor üm un bi süssunveertig Fäll. De Kreis un ok de Stadt Heid wüllt nu mehr in Wohnrebeten testen, verbeden wüllt se man eerstmal nix. | Stand 30.07.2020 Kl. 09:30

