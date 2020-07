Stand: 29.07.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Schoolplaan för’t ne’e Schooljohr

Wenn tokamen Week de School anfangt, koent all Schölers in Hamborg wedder tohoop in een Klass tosamen lehrn. De Schoolbehöörd seggt, dat gellt denn de normale Stunnenplaan. Een Mask moet Schölers un Lehrers nich dragen. Glieks, wenn de School anfangt, warrt de Kinners test, wo wiet se in den Schoolstoff sünd. Dormit de Schölers dat, wat se nich weet, nahalen koent, schall dat keen Projektdaag nich geven, un Utfohrten dörft ok nich makt warden. / Stand: 29.07.20 Klock 09:30

