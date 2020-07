Stand: 29.07.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Reaktschoon op verbaden Alkoholutschank

Vun Freedag op an wüllt weck Bezirken in Hamborg hier un dor dat Koem un Beer verköpen op de Straat verbeden. Dat hangt dormit tohoop, dat dor de verleden Wekeneenen Massen vun Lüüd fiert hebbt. De CDU-Fraktschoon in de Börgerschapp bekrittelt, dat kümmt allens veel to laat. De Krögers vun dat Hamborger Bar-Kombinat seht dat nich veel anners un wüllt doröver rut dörchsetten, dat to’n Fiern grode Areale inricht warrt, op de een denn ok na Coronaregeln wiet noog op Afstand gahn kann. De AfD seggt dorgegen, dat Koem un Beer nich verköfft warden dörft, geiht veel to wiet. / Stand: 29.07.20 Klock 09:30

