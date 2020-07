Stand: 29.07.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Demo op de Herbertstraat

De Klock is twee na halvig teihn. – Un nu dat Wedder för uns in Hamborg:

Op St. Pauli sünd güstern Avend wedder Prostituerte un Bedrievers vun Bordelle op de Straat gahn. Se fordert vun den Senaat, dat se wedder arbeiden dörft, wat ehr wegen Corona siet Weeken verbaden is. Mit op den Protesttog is Falko Droßmann bi west, de Bezirkamt-Baas, un he hett de achtig Demonstranten in Utsicht stellt, dat na’n Eersten September hen wedder mehr verlööft warden schall. / Stand: 29.07.20 Klock 09:30

