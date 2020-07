Stand: 29.07.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Arger bi de Hobenverwalten

De Klock is twee na halvig teihn. – Un nu dat Wedder för uns in Hamborg:

Een vörmalige Manager vun de Hobenverwalten HPA geiht mit de Baaslüüd dor scharp in’t Gericht. Matthias Grabe is fröher Technikbaas west, un he schrifft in en Breef, de NDR 90,3 vörliggt, he kann nich begriepen, woans de HPA in Tokunft ehr wichtigst Opgaven in’n Griff kriegen will, denn ünner de Baaslüüd gifft dat nu keen Technikchef nich mehr. Den Verdrag vun den Manager hebbt Senaat un de Bövelsten bi de HPA verleden Maand nich wiederlopen laten. / Stand: 29.07.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.07.2020 | 10:15 Uhr