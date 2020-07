Stand: 29.07.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Mehr Corona in Dithmarschen

In Dithmarschen in Sleswig-Holsteen geiht de Tahl vun Minschen, de sik mit dat Corona-Virus ansteken hebbt, na baven. Mehr as dörtig Minschen sünd positiv test worden, un all hebbt wat mit Lüüd to doon, de justemang vun en Reis trüggkamen sünd. De Urlaubers weern op den Balkan un in Skandinavien. Wat heel un deel ünnern Streek steiht, schall vundag noch künnig makt warden. / Stand: 29.07.20 Klock 09:30

