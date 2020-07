Stand: 29.07.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

UKE-Ünnersöken to Computerspeelen

De Klock is twee na halvig teihn. – Un nu dat Wedder för uns in Hamborg:

Kinner un jung Lüüd in Düütschland hebbt in’n Aprilmaand, as wegen Corona allens op Null föhrt weer, fiefunsöventig Perßent mehr Tied mit Computerspelen tobröcht as vör düsse Tied. Dat hett een Ünnersöken vun de Krankenkass DAK un de Uniklinik Eppendörp rutfunnen. In’n Dörchsnitt hebbt de Kinners elkeen Dag nich mehr achtig, sünnern hunnertveerdig Minuten an’n Rekner daddelt. / Stand: 29.07.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.07.2020 | 10:15 Uhr