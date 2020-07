Stand: 28.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Tests

Bunnsgesunheitsminister Jens Spahn vun de CDU hett sik dorachter stellt, dat Lüüd, de ut Risikoregionen torüchkaamt, op Corona testet warrt, ahn wat dorför to betahlen. In de ARD-Tagesthemen hett he seggt, de Corona-Tests dörven nich na’n Geldbüddel gahn. Politikers vun annere Parteien, de hebbt dorgegen seggt, dat de Lüüd jo weten hebbt, dat se in en Corona-Risikoregionen reist sünd un so ok för de Folgen opkamen mööt. //Stand 28.07.2020 Kl. 9:30

