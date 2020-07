Stand: 27.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Keen Sommersluss-Verkoop

De Sommersluss-Verkoop, de överall in't Land gellt, fallt in düt Johr ut. De Hannelsverband hett keen Datum vör düsse Verkoopakschoon vörslaan. Wegen de Coronakris un den wekenlangen Lockdown beedt so un so masse Händlers Rabatte bi Kledaasch un Stoffen an. Wat de BTE Hannelsverband Textil seggt, liegt de Ümsätz in de Modebranche bummelig veertig Perzent ünner de vun't verleden Johr. // Stand: 27.07.2020, Kl. 9:30

