Stand: 27.07.2020 09:30 Uhr

DfB Pokal

In de eerste Runn vun'n DfB Pokal mutt de Hamborger Spoort Vereen utwarts bi Dynamo Dresden spelen. De FC St. Pauli speelt in de eerste Runn gegen den Lannspokalsieger ut dat Saarland. Wegen de Corona-Kris warrt masste Amateur-Pokalwettbewarven eerst in de tokamen Weken entscheedt. Dorüm gifft dat Verene, de kennt jemehr Gegners noch gor nich. De Hamborger Lannspokalsieger speelt gegen Bayer Leverkusen. // Stand: 27.07.2020, Kl. 09:30

