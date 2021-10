Stand: 20.10.2021 09:30 Uhr 2-G warrt utboot

In dree Daag geiht dat los: Ahn Mask na’n Hoorschnieder hen. Dat is heel un deel moeglich, denn de Hamborger Senaat hett de 2-G-Regel güstern utboot. Ok in Ladengeschäften kann vun Sünnavend op an ahn Mask inköfft warden, wenn sik de Höökers dorför utspreken, dat se blots noch de rinlaat, de impt oder vun Corona sund worden sünd. Blots in Supermärkte, Drogerien un Aftheken blifft datdorbi, dat’n een Mask opsetten mutt. Mit dat 2-G-Regelwark schall dütt Johr ok de Winterdoom lopen. / Stand: 20.10.21 Klock 09:30

