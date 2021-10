Stand: 20.10.2021 09:30 Uhr 2-G funktscheneert

Twee-G funktscheneert in de Wirtschoppfellers, de dat al inföhrt hebbt. Dat seggt Malte Heyne, de Baas vun de Hamborger Hannelskamer, in’t NDR Hamborg Journal. Dorüm is he dorför, dat nu ok Koophüüs un Deenstleisters Twee-G anbeeden dörft, tomal de Hamborger Wirtschopp wedder beter löppt. Dat wiest de ne’e Konjunkturümfraag. Dorin steiht, dat een Drüddel vun de Ünnernehmers in Hamborg wedder fründlicher in de Tokunft kiekt. / Stand: 20.10.21 Klock 09:30

