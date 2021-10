Stand: 20.10.2021 09:30 Uhr Klima schall duller schütt warden

Hamborg will dat Klima nu doch noch duller schütten, as plaant betto. Vördem sünd sik SPD un Gröne bi dat Thema nich eenig west. Nu heet dat: Bet 2030 schall dat Rutpusten vun Drievhuusgas üm tominnst fiefunsösstig Perzent na ünnen gahn un nich blots üm fiefunföfftig Perzent, as dat betto jümmers heten dä. Wat dat bedüüd un wo dat Klima nipp un nau beter schütt warden schall, dat ünnersöcht nu Fachlüüd ut de enkelten Behöörden. / Stand: 20.10.21 Klock 09:30

