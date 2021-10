Stand: 20.10.2021 09:30 Uhr Massen-Klopperee in’n Rootlicht-Bedrief

Massen-Klopperee in’n Rootlicht-Bedrief: Vör en Bordell in Hamm hebbt sik twee Koppels vun Lüüd dull in de Hoor kregen. As dat utsüht, is woll en Freier nich tofreden west un hett sik Hölp haalt – wat man ok sien Wedderpart maakt hett. Un denn sünd de Keerls openanner losgahn, ok mit Holtlatten un Baseball-Knüppels. Autoschieven sünd inslagen worden, un twee vun de Keerls sünd licht an’n Lief to Schaden kamen. De Polizei is mit föffteihn Peterwagens in Hamm in‘n Insatz west. / Stand: 20.10.21 Klock 09:30

