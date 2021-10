Stand: 20.10.2021 09:30 Uhr Sport

De Hamborger Basketballers hebbt ehr eerst Europa-Pokalspeel verluren. Sövenunnegentig gegen hunnertunsöss stünn dat güstern Avend för de Towers, in’t Speel gegen de Topmannschopp Partizan Belgrad ut Serbien. In de Football-Champions-League hett Leipzig bi Paris St. Germain mit Twee to Dree verluren. Un ok Dortmund hett sik afleddern laten – bi Ajax Amsterdam mit Null to Veer. / Stand: 20.10.21 Klock 09:30

