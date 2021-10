Stand: 20.10.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag warrt de Wulken wedder mastiger, un later fangt dat to regen an. De Temperatur kladdert bet twintig Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool al föffteihn Graad. De Süüd- bet Süüdwestwind is pustig ünnerwegens, mit enkelte störmsche Böen. Un so geiht dat wieder: Ok morgen gifft dat veel Wulken, mit Regenschuer, Blitz un Dunner vermengeleert; dorbi düütlich köhliger, mit blots noch twölf bet dörteihn Graad. / Stand: 20.10.21 Klock 09:30

