Ganz leicht Plattdeutsch lernen mit der Sprachlern-App Beo Stand: 26.11.2024 07:48 Uhr Die Sprachlern-App "Beo" bietet eine spielerische Einführung in das Plattdeutsche. Mit interaktiven Übungen und Audioaufnahmen erlernen Nutzer die Sprache und erhalten Einblicke in die norddeutsche Kultur. Die App ist mit Unterstützung des NDR entstanden.

von Janet Lindemann

Wenn Ulrike Stern ihr Handy hervorholt und die Sprachlern-App Beo startet, freut sie sich. Denn die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald weiß: Hier stecken drei Jahre Arbeit drin. Das Besondere an dieser App: Nutzerinnen und Nutzer können mit dieser App spielend leicht Niederdeutsch lernen. Und zwar Ost-Niederdeutsch und West-Niederdeutsch. Denn die App wurde bundeslandübergreifend konzipiert.

App bietet Lektionen, Grammatik, Wissen und Mehr

Ulrike Stern zeigt mit dem Finger auf vier Themenfelder: Lektionen, Grammatik, Wissen und Mehr. Beim Öffnen des ersten Feldes werden zehn Lektionen untereinander angezeigt. In der ersten geht es um die Begrüßung: "Beo stellt sik vör". Beo ist ein sprachbegabter und vom Aussterben bedrohter Vogel, der in Südostasien lebt. Er gehört zu der Familie der Stare und ist Namensgeber der Sprachlern-App. In der sind verschiedene Aufgaben zu lösen, Wörter vom Hochdeutschen ins Plattdeutsche zu übersetzen oder Lückentexte zu füllen. Bei jeder richtigen Antwort zwitschert Identifikationsfigur Beo. Ist die Lösung falsch, schimpft er. "Lernende haben dann die Möglichkeit, es noch einmal zu versuchen, sich die richtige Lösung anzeigen zu lassen oder die Vokabeln später noch einmal zu üben", sagt Ulrike Stern. Zu allen Lektionen gibt es einleitende Texte und eine Vokabelliste.

Texte werden bei Beo vorgelesen

Wer auf die Lautsprechersymbole klickt, kann sich die Texte auch vorlesen lassen. Die Audioaufnahmen für den westniederdeutschen Teil hat Schauspielerin Sandra Keck eingelesen, für den ostniederdeutschen Teil Thomas Naedler vom NDR. Der Kulturredakteur weiß, dass viele Menschen zwar Plattdeutsch verstehen, sich selbst aber nicht trauen, zu sprechen. "Und da ist diese App ein guter Weg, diese Hürde abzubauen", ist der Schweriner überzeugt. In weiteren Lektionen beschäftigen sich Nutzerinnen und Nutzer unter anderem mit Essen und Trinken, Einkaufen, Reisen und der allgemeinen Verständigung mit Ärzten, Erziehern und Lehrern.

App für alle, die norddeutsche Identität verstehen wollen

"Die App richtet sich nicht nur an die Ureinwohner von Mecklenburg-Vorpommern, sondern an alle Menschen, die hier ankommen wollen, eine neue Sprache lernen und die norddeutsche Identität verstehen möchten", sagt Birte Arendt, Leiterin des Kompetenzzentrums für Niederdeutschdidaktik. Auch Studierende der Universität Greifswald waren an der Entwicklung beteiligt. "Besonders viel Wert wurde auf das Storytelling gelegt, auf authentische Sprecher, aber auch auf Interaktivität und Progression. Uns war es wichtig, dass der Anspruch mit der Nutzung der App steigt", sagt Birte Arendt.

Wiederholen steht in der App im Vordergrund

Etwa 4.000 Audioaufnahmen und mehr als 3.500 Stichwörter sind in der App enthalten. "Uns geht es nicht darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer möglichst viele Vokabeln lernen, sondern sehr viel wiederholen, um ihr Wissen zu vertiefen und etwas über Niederdeutsch lernen". So erfahren die Lernenden auch etwas über die Geschichte der Sprache, den Schutzstatus und die niederdeutsche Literatur vom 8. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Die App bietet auch ein plattdeutsches Spiel.

Idee zur Sprachlern-App Beo kommt aus Niedersachsen

Die Idee stammt von Inga Seba-Eichert von der Oldenburgischen Landschaft. Als Plattdeutschliebende hat die Biologin verschiedene niedersächsische Landschaften und Landschaftsverbände für dieses Projekt ins Boot geholt. "Wir wurden angefragt, ob wir eine didaktische Beratung übernehmen könnten", erinnert sich die Kulturwissenschaftlerin Ulrike Stern. "In der Zusammenarbeit wurde dann schnell klar: Diese App soll nicht nur für Niedersachsen herauskommen, sondern wir wollen sie auch für Mecklenburg-Vorpommern übernehmen." Die niederdeutsche Sprachlern-App Beo ist kostenfrei in allen bekannten App-Stores erhältlich. Und wer sie sich einmal heruntergeladen hat, kann auch offline üben.

Die App wird am 26. November in einem Festakt in Greifswald und Oldenburg präsentiert.

