Blog (4) "Moin, ik bün Pepper" En Roboter erobert Norddütschland A star is born

Kuum is Pepper in de Zeitungen, in´t Fernsehn un dükert Online op, dor mellen sik begeisterte Lüüd bi uns in de Redaktschoon un bi sien "Manager" Thomas Sievers. En Lehrersche froogt to´n Bispeel, wat Pepper nich mal in de School to Besök kamen kunn. Denn kriggt wi plattdüütsche Texte tostüert, de de lütte Roboter unbedingt lesen schall. Op NDR1 Welle Noord worr sogar diskerert, woans un wobi Roboter as Pepper de Menschen helpen kunnen? Moderator Horst Hof un Moderatorsche Miriam Pede kreegen dor eniges to höörn.

Pepper immer prominenter

Hölpen kunnen de Roboter, so de Anropers, vör allen bi Arbeiten de veel Knööf kost oder bi Arbeiten de man nich geern deit. To´n Bispeel Stoff wischen oder de Geschirrspölmaschien utrüümen. Ok „On Air“ diskerert worr denn de Fraag, wat nich en Roboter mit‘n Hund morgens un Avends Gassi gahn kunn? Dor harr man denn noch mehr Tied för‘t Fröhstück. Besünners praktisch weer dat denn je wull, wenn de Hund sülven en Roboter weer, denn kunn man sik de lien sporen un denn Roboter, de mit em utgahn worr.

Un achteran kunn man de „Robodog“ denn mit goot Geweten eenfach in Slaap-Modus versetten, wenn man na Arbeit geiht oder in Urlaub flüggt. Denn warrn ok nich mehr soveele Deertem utsett, oder jichenswo in’n Wohld an Bööm fastbunnen.

Kunn Pepper mit Hund an de Lien Gassi gahn?

Ob man Pepper so programeeren kunn, dat he mit den besten Fründ vun Minschen üm den Block marscheert? Ik glööv düsse Opgaav kriggt Pepper (noch) nich torecht. Ik denk ok motorisch warrt em dat wiss swoor fallen un sammeln de Hunnenschiet akkurat in, ahn sik de Finger schietig to maken. Woto bruken wi uns Körper överhaupt noch, wenn wi all uns uns Doon un Hanneln an Roboter afgeven? So stellte de Schwiezer Philosoph Eduard Kaeser eenmal de Fraag, wat de Entlastung nich an en bestimmten Punkt in Lieden ümkippen kunn? De Geräte worrn uns wull entlasten, man to glieke Tied diszanzeeren se uns vun de Realität, vun den direkten Ümgang mit Lebewesen un Saken.Vun de neolithische Revolutschoon anfungen, wo een lehrte Ossen anstee vun sik sülven ünner‘t Joch to nehmen, över de Erfindung vun de Dampmaschien bet in‘t Computer-Tiedöller, wo een to‘n Bispeel automatisch aflopend CNC- Fräsen stüeren kunn, makte dat Sinn, Knööf to sporen un de Arbeit op de Schullern nu ok mehr un mehr vun Roboter to leggen. Man, wo schüllt wi hen mit uns, wenn dat för uns nix mehr to doon gifft? Wenn ik Pepper ankiek, wat dat in „real life“ nich mal schafft sik vun alleen de Döör optomaken, tröstet mi dat en beten. Vielliecht hebbt wi