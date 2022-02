Stand: 03.02.2022 16:23 Uhr Amateurtheater mit Tradition: Die Deutsche Schauspiel Vereinigung Hamburg von Bernhard Koch

Unter den Hamburger Amateurbühnen ist die Deutsche Schauspiel Vereinigung von 1913 (DSV) eine der ältesten. Und sie kann in einem "richtigen" Theaterhaus spielen, dem Theater an der Marschnerstraße.

"Dat perfekte Desaster-Dinner", die plattdeutsche Fassung einer Camoletti-Komödie stand kurz vor der Aufführung, dann kam im März 2020 die Corona-Pandemie - alles vergebens einstudiert. Mittlerweile wird wieder gespielt bei der DSV: Es sind Stücke mit nur wenigen Personen auf der Bühne und halbvollem Saal.

Es soll auch was für die jungen Leute sein

Plattdeutsche Winter-Komödie im Corona-Jahr 2022 ist "Maandschientarif" nach dem Erfolgsroman von Ildikó von Kürthy. Passé sind aber die klassischen niederdeutschen Lustspiele - Regisseur Carsten Hinz möchte Theater aus unserer Zeit anbieten, und Freude daran sollen auch die Jüngeren finden, die mit Bauernschwänken in Cordhose und Gummistiefeln nicht mehr viel anfangen können.

Geschichte der Deutschen Schauspiel Vereinigung

"Deutsche Schauspiel Vereinigung" - diesen Namen setzten im April 1913 die Vereinsgründer Thilo Götze und Walter Poggensee in die Welt, angelehnt an den Namen ihrer Lieblingsbühne "Deutsches Schauspielhaus Hamburg". In einer Tanzschule kam als erstes Stück der hochdeutsche Einakter "Das Schwert des Damokles" zur Aufführung. Während der Zeit der Hitler-Diktatur zogen sich einige Mitglieder aus der Vereinsarbeit zurück, denn es wehte kulturpolitischer Gegenwind und viele gute Stücke durften nicht mehr gespielt werden. Doch das Vereinsleben ging weiter.

Es wurden meistens heitere Stücke gespielt. Auch die niederdeutschen Werke hatten ihren festen Platz im Spielplan der DSV. Gespielt wurde im Krieg noch bis 1943, teilweise auch in Lazaretten. Dann lag Hamburg in Trümmern, viele Theaterspielstätten waren zerstört, und die Schulaulen wurden von den Berufsbühnen benötigt. Doch die DSVer konnten einen heil gebliebenen Saal und einen kirchlichen Gemeindesaal ausfindig machen.

Die Deutsche Schauspiel Vereinigung spielte viele Stücke

Gespielt wurden "Menagerie" von Curt Goetz, "Krach um Jolanthe" (auch mit Gastspielen auf dem Land) und op Platt "Snieder Nörig". 1949 bekam der Verein eine feste Bleibe: den Theatersaal der Handelsschule Schlankreye. Pfingsten 1957 konnte die DSV mitten im kalten Krieg zu einem Gastspiel hinter den Eisernen Vorhang reisen: In Potsdam wurde "Komödie einer Nacht" aufgeführt. Im Oktober 1961 folgte mit der plattdeutschen Komödie "De Hexenhoff" der Umzug in ein richtiges Theater, das damalige "Volksheim in der Marschnerstraße".

Personell gut besetzt, ob jung oder alt

1988 übernahm mit Carmen Schneider zum ersten Mal eine Frau den Vereinsvorsitz. Und bis zum heutigen Tag gehören die DSVer zu den Ensembles, die das Haus ständig bespielen. Geprobt wird in der Erwachsenen-Schule "Hansa-Kolleg", die Miete "bezahlt" der Verein mit Freikarten. Mit 90 Mitgliedern, wovon 40 bis 50 aktiv dabei sind, befindet sich die DSV im Vergleich mit anderen Hamburger Amateurbühnen in einer komfortablen personellen Situation.

Plattdeutschnachhilfe für die Jüngeren

Die Jüngeren, wie die "Maandschientarif"-Darstellerin Dörthe Döpkens, haben die plattdeutsche Sprache bestenfalls noch aus ihrer Familie im Ohr, brauchen aber Training, um das Plattdeutsche auf der Bühne gut über die Zunge zu bringen, zum Beispiel von Ohnsorg-Schauspieler Christian Richard Bauer oder von Vereinsmitglied Katrin Luckmann. Luckmann kann mit ihren mehr als 30 Jahren Amateurtheater-Erfahrung auch schon viele Histörchen zum Besten geben. So hat sie ihren späteren Ehemann im Verein kennengelernt - er war Beleuchter - und die Verlobung fand auf der Bühne statt. Die Theater-Leidenschaft wurde dann natürlich an die Kinder vererbt: "Wi hebbt twee Göörn tosomen, un denn hebbt wi ok mol all veer tosomen op de Bühn stohn."

Mitglied Urgestein Marion Sommerkamp kennt viele Anekdoten

"Urgestein" Marion Sommerkamp, 1946 in den Verein eingetreten, gehört zu den wenigen Amateur-Schauspielerinnen in Hamburg, die noch über die schwere Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg berichten können. Da kam es schon mal vor, dass beim winterlichen Gastspiel in unbeheizten Wellblech-Behelfsheimen ("Nissenhütten") eisige Kälte herrschte und das Publikum den Eintritt mit Heizmaterial bezahlen musste:

Un in’n Winter weer dat jo sehr koolt, veerteihn Grood ünner null un denn in de Nissenhütte speelt, ünnen Beton un öber uns so’n Wellblechding. Buten so koolt as binnen ok. De Lüüd kemen also, un Intritt keen Geld, sondern se bringt en Stück Holt mit för den Kanonen-Ofen oder ’n bisschen Kohle. Un denn hebbt se noch Wulldeken mitbröcht un hebbt sik denn hensett. Blots de Ogen, de Ohren un de Mund weern to sehn, alles andere weer inpackt in de Wulldeek. Un wi speelt denn op de Bühn, de Vörhang geiht op, de Sünn schient. Un de eerste keem denn op de Bühn, de Arms hoochkrempelt, wischt sik de Stirn, un seggt - atmet ut un hett so’ne Wulk vör sik vun’n Atem, un in disse Wulk snackt he: Warm hüüt, nich??! Un denn bruukt wi gor nich mehr wiedertospelen. De Lüüd hebbt so kreischt! Un so lacht! Un dat weer so goot!

In unseren Tagen spielt die DSV meist fünf Stücke pro Saison - viel im Vergleich mit anderen Hamburger Theatervereinen. Ein paar Beispiele aus den vergangenen Spielzeiten: Ibsens "Gespenster", "Gode Geister", "Boeing Boeing", "Pygmalion", "Die Mausefalle", "Ümmer to Deensten" ("Diener zweier Herren"), "Das Tagebuch der Anne Frank". Rein niederdeutsches Theaterprogramm spielen im Verband Hamburger Amateurtheater (VHAT) nur noch wenige Bühnen - hauptsächlich am Stadtrand und im Umland.

Die Mitglieder des DSV entwickeln immer neue Stücke

Auch bei der Deutschen Schauspiel Vereinigung von 1913 überwiegen die Aufführungen auf Hochdeutsch. Vor Corona war das letzte Stück op Platt "Swatte Hochtiet" von Hugo Rendler. Mindestens ein halbes Jahr Vorlauf braucht der Verein jedes Mal, bis der Vorhang aufgehen kann.

Premiere Am 4.02.2022 feiert das Stück "Maandschientarif" Premiere



4. bis 6. Februar 2022



Freitag und Samstag 19.30 Uhr

Sonntag 18 Uhr



Regie: Carsten Hinz

Marschnerstr. 46 | 22081 Hamburg

Tickets: (040) 27 86 71 47

Was im Februar aufgeführt werden soll, muss schon im Juni begonnen werden. Der Zeitaufwand ist nicht unerheblich, aber die jüngeren und die älteren DSV-Mitglieder haben viel Freude daran, gemeinsam neue Aufführungen zu entwickeln und wollen immer wieder auf's Neue ihr Publikum mit dem Theater-Bazillus infizieren. Eine wohltuende Infektion, auch und besonders in Corona-Zeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 04.02.2022 | 06:23 Uhr