#frauenbande: Seid laut, werdet sichtbar, bildet Banden! Stand: 08.03.2022 07:12 Uhr Was muss sich ändern in der Musikszene, damit sie ein gerechterer Arbeitsort wird? Die NDR Kultur Social Media Kampagne #frauenbande fordert Frauen im Musikleben dazu auf, laut zu sein.

Diese Frauen sind Popsängerinnen, Jazzmusikerinnen, Opernsängerinnen, Instrumentalistinnen, Regisseurinnen und Rapperinnen. Ihnen allen begegnet in ihrem Berufsalltag Ungleichbehandlung: Ob im kleinen oder im großen Stil. Mal subversiv, mal direkt ins Gesicht. Sie erzählen von Momenten, in denen sie diskriminiert, nicht ernst genommen oder sexistisch beleidigt wurden.

Und damit sind sie nicht allein, denn das passiert Frauen jeden Tag. In unserer NDR Kultur Social Media Kampagne #frauenbande stellen sie Forderungen. Was muss sich ändern in der Musikszene, damit sie ein gerechterer Arbeitsort wird? Der Appell an ihre Kolleginnen: Seid laut, werdet sichtbar, steht füreinander ein. Bildet Banden! Vernetzt euch! #frauenbande

VIDEO: #frauenbande: Seid laut, werdet sichtbar, bildet Banden! (7 Min)

