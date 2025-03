Von den Prinzen bis Max Mutzke: Songwriterin Nina Müller Stand: 19.03.2025 16:19 Uhr Die Hamburger Songwriterin Nina Müller komponiert Musik für Filme, Serien und andere Künstler. Unter anderem hat sie schon Lieder für Matthias Schweighöfer, Max Mutzke und Die Prinzen geschrieben. Nun arbeitet sie an einem neuen Album für ihr Soloprojekt WIM.

von Vanessa Kossen

Wenn Nina Müller am Klavier sitzt und singt, scheint sie in einer eigenen Welt aus Musik zu versinken. Sie ist ganz in ihrem Element. "Manchmal fühlt es sich so an, als würde man angezündet und könnte einfach was niederschreiben, was dann sofort stimmt und sofort so fertig ist. Das ist dann eigentlich am Schönsten", erzählt Nina Müller. "Ich bin der deutschen Sprache sehr verbunden. Ich lese gerne Gedichte, ich schreibe gerne Gedichte. Das ist der direkte Weg meiner Gedanken, weil es meine Muttersprache ist."

Lieder mit biografischem Hintergrund

Lieder zu schreiben sei für sie immer schon ein emotionales Ventil gewesen, schon als Kind, sagt die Künstlerin. "Diese nahbaren, ganz aufrichtigen Lieder entstehen wirklich auch immer aus einer krassen Emotion heraus. Es steckt in jedem Fall etwas Biografisches dahinter, es steckt aber auch etwas Allgemeines dahinter."

Kollegin Bell ist von Ninas Musik bewegt

So wie bei dem Song "Blinder Fleck". Er handelt davon, wenn vertraute Menschen geisterhaft von jetzt auf gleich aus dem eigenen Leben verschwinden. Elin Bell unterstützt Nina Müller musikalisch im Studio und auf der Bühne bei ihrem Soloprojekt unter dem Namen "WIM". "Ich habe das Privileg, dass ich Songs relativ früh höre, wenn Nina sie geschrieben hat", verrät Elin Bell. "Dann gibt es hier im Proberaum ab und an mal die eine oder andere Träne, die läuft."

Nina Müller schreibt auch für andere Künstler*innen

Das erste Album von Wim ist mittlerweile schon drei Jahre alt. Ein neues will Nina mit Hilfe von Crowdfunding noch dieses Jahr produzieren. Doch sie ist viel unterwegs, geht mit Bands wie Jupiter Jones auf Tour, spielt auf Festivals, schreibt Songs für Fernsehserien und andere Musikerinnen und Musiker. "Wenn ich für oder mit anderen Künstler*innen schreibe, dann geht es eigentlich eher darum, ein Spiegelbild zu deren Seelenleben einzufangen. Dann versuche ich eher eine Sprache für das zu finden, was diese Personen empfinden und fühlen auf der Bühne", erzählt die Songwriterin. "Ich glaube aber schon, dass man mich da herauslesen kann."

Songs für Matthias Schweighöfer und Die Prinzen

Max Mutzke, Michael Schulte oder Matthias Schweighöfer haben ihre Zeilen schon gesungen. 2021 auch Die Prinzen. "Für mich war das natürlich auch ein total spannendes Zusammentreffen, weil ich ja auch mit der Musik der Prinzen aufgewachsen bin", sagt Nina Müller. "Das ist dann immer spannend, wenn man Menschen persönlich trifft, die einen unwissentlich schon ein Leben lang begleiten." Für Die Prinzen hat sie an "Wo die Liebe hinfällt" mitgearbeitet. Eine sehr inspirierende Arbeit für Nina Müller: "Weil Die Prinzen haben eine sehr eigene Sprache, finde ich. Und eine bestimmte Struktur in Texten, die sich auch immer in ihren Liedern wiederfindet. Das ist ganz anders als die Art und Weise, wie ich schreibe."

