Von Pink bis Deichkind: Diese Alben kommen 2023

Etliche Musikerinnen und Musiker stehen mit ihren Alben bereits in den Startlöchern. Neues gibt's von Deichkind, Pink und AnnenMayKantereit. Altstars wie Metallica und Herbert Grönemeyer haben ebenfalls neue Produktionen angekündigt.

Von gleich drei großen deutschen Namen gibt es im Frühjahr neue Alben. Los geht’s mit Deichkind und "Neues vom Dauerzustand": Am 17. Februar erscheint das achte Album der Hamburger. Vorab gab es schon die Singles "In der Natur" und "Geradeaus", die schon jetzt Lust auf die neue Platte und die dazugehörende Tour im Sommer machen.

AnnenMayKantereit und Grönemeyer veröffentlichen neue Alben

AnnenMayKantereit bringen am 3. März ihr viertes Studioalbum raus: "Es ist Abend und wir sitzen bei mir". Doch der größere Kassengarant folgt zwei Wochen später. Herbert Grönemeyer, der erfolgreichste Musiker Deutschlands, veröffentlicht am 24. März sein neues Album "Das ist los" - alles andere als eine Nummer eins in den Albumcharts wäre schon eine große Überraschung. Mit der Platte geht Grönemeyer auch auf Tour, die er am 16. Mai in Kiel beginnt.

Pink und Lana Del Rey geben ihr Comeback

Megastar Pink bringt am 17. Februar ihr neuntes Studioalbum raus und wird "Trustfall" auch bei der "P!NK Summer Carnival 2023 Tour" vorstellen, die sie auch zweimal nach Hannover führen wird. Lana Del Rey kehrt am 10. März mit "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd" zurück. Eine gleichnamige Single hat die amerikanische Sängerin schon Anfang Dezember veröffentlicht, die durchblicken lässt: Es wird wieder romantisch-atmosphärisch-zurückgelehnt, also eigentlich immer wie immer bei Lana Del Rey - das ist aber auch nicht weiter schlimm, ganz im Gegenteil.

Depeche Mode: "Memento Mori" im Frühjahr

Mit Spannung wird das neue Album von Depeche Mode erwartet. Nach dem überraschenden und schockierenden Tod von Keyboarder Andrew Fletcher ist die Band nunmehr zum Duo geworden. An "Memento Mori" hat Fletcher noch mitgearbeitet. Zwar steht ein genaues Veröffentlichungsdatum für das 15. Studioalbum noch nicht fest, die beiden verbliebenen Bandmitglieder Dave Gahan und Martin Gore werden damit aber auch auf Welttournee gehen.

Neues vom Ex-Oasis-Mastermind Noel Gallagher

Bei Noel Gallagher gibt es weder einen Albumnamen noch ein Veröffentlichungsdatum - aber es soll was Neues kommen. Zehn Songs hat Gallagher angekündigt. Auf sechs werden Streicher zum Einsatz kommen; orchestral“ soll es werden und an den 1969er Film "Midnight Cowboy" erinnern. Warten wir es mal ab, im Zweifel hört man sich lieber alte Oasis-Platten an und schwelgt in 90er-Jahre-Britpop-Nostalgie.

Rock von Blink-182

Ob das neue Album von Blink-182 gut wird, das wird sich noch zeigen - immerhin vertragen sich Mark Hoppus und Travis Barker wieder mit Ex-Sänger und -Gitarrist Tom DeLonge. Der darf bei dem neuen Album wieder mitmachen. Im Herbst gehen die drei dann auch noch auf Tour, die jetzt schon weitestgehend ausverkauft ist. Weder Titel noch Erscheinungsdatum stehen fest. Immerhin gibt es als Appetitmacher schon den neuen Song "Edging".

Metallica veröffentlicht nach sechs Jahren wieder ein Album

Auch Metallica melden sich mit einer neuen Platte zurück: "72 Seasons" erscheint 14. April und ist ihr erstes Studioalbum nach sechs Jahren. Die kalifornische Band dürfte mit ihrem neuen Werk ebenso eines der meistverkaufenden Alben abliefern - schließlich haben sie eine sehr treue Fangemeinde.

Die Gerüchteküche: Ed Sheeran und Rihanna

Zwar gab es von Rihanna außer dem Titelsong zu "Black Panther: Wakanda Forever" in letzter Zeit wenig zu hören; allerdings wurde sie schon als musikalisches Halbzeit-Highlight für den Superbowl 2023 angekündigt. Durch das Netz geistert auch der Titel "R9", sehr wahrscheinlich gibt es von "RiRi" also auch ein neues Album.

Bei ihrem rothaarigen englischen Kollegen Ed Sheeran gibt’s zumindest schon Tourdaten. Vermutlich überlegt sich der Singer-Songwriter nach den Multi-Platin-Platten "+", "x", "÷" und "=" noch ein neues Sonderzeichen als Albumtitel. Ein paar stehen ja noch zur Auswahl; sollte der Mann jedenfalls ein neues Album veröffentlichen, dürfte dieses wohl der größte Verkaufsschlager des Jahres werden.

Pop-Fans dürfen sich auch auf neue Alben von Shawn Mendes, Ellie Goulding, Macklemore, Sam Smith, Jennifer Lopez und Lewis Capaldi freuen. Offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber auch das neue Werk von Kylie Minoque soll so gut wie fertig sein.

Die Geheimtipps

Das sind aber nur ein paar von sehr vielen Alben. Ich persönlich freue mich auch auf Neues von Niels Frevert ("Pseudopoesie" kommt am 24. März raus), Gaz Coombes (ehemaliger Sänger von Supergrass, "Turn The Car Around" erscheint am 13. Januar), oder auch "Boutique" der Hamburger Band Fluppe. Von den Gorillaz erscheint am 24. Februar "Cracker Island". Ansonsten darf man sich überraschen lassen: So kommen 2023 angeblich neue Alben von The XX, My Bloody Valentine oder Frank Ocean. Ein Running Gag ist mittlerweile das neue Album von The Cure: Seit Jahren soll da was Neues kommen, jetzt scheint mit "Songs Of A Lost World" ein Titel festzustehen. Vielleicht klappt es in diesem Jahr.

