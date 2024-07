Taylor Swift spielt in Hamburg: Swifties feiern trotz Regen Stand: 23.07.2024 19:20 Uhr Heute und morgen tritt Taylor Swift auf ihrer "Eras-Tour" vor 50.000 Fans im Volksparkstadion auf. Schon früh am Morgen haben sich die ersten Fans auf den Weg zum Stadion gemacht. Selbst der Regen trübte die gute Laune nicht.

Bereits um 2.30 Uhr waren die ersten Swifties vor Ort. Die Fans haben den Konzerten im Volksparkstadion seit Monaten entgegengefiebert und sich entsprechend vorbereitet. Freundschaftsarmbändchen wurden zum Tauschen gebastelt, das passende Glitzer-Outfit zusammengestellt für die dreieinhalbstündige Show am Abend. Nina ist ein Swifti, sie habe vor einem Jahr die Tickets für das Konzert gekauft. "Ich habe geweint, als ich die Tickets bekommen habe", erzählte sie. Für sie sind bei Taylor Swift vor allem die Texte entscheidend, sagte Nina, weil sie sich mit den Emotionen identifizieren kann, die die Sängerin darin schildert darin Emotionen.

Die Fans in Hamburg kommen unter anderem aus den USA, Kanada, Dänemark, Finnland und Spanien. "Ich bin aus Madrid angereist, ich bin früh aufgestanden, um sie richtig nahe sehen zu können", schwärmte Alex über Taylor Swift. Um 8 Uhr öffneten die Schlangen für den Stehplatzbereich, für die er sich in eine gute Position gebracht hat. Wie die Swifties den Tag so lange durchhalten? "Isodrinks, wie die Läufer", erzählte Lillian grinsend. Schon um 5 Uhr war sie mit Isomatte an der Arena. Der eine oder andere hat es über den Tag mit einem Powernap versucht bis zum Einlass um 16 Uhr.

Fannummern auf Handrücken zeigt Platz in der Warteschlange

Bei den Swifties gibt es keinen Streit um den Platz in der Warteschlange. Denn die Fans haben sich ein eigenes System ausgedacht und organisieren sich selbst. Je nachdem wie früh die Swifties am Volksparkstadion waren, bekamen sie eine Nummer zugewiesen, die sie sich auf den Handrücken schrieben. Denn die frühen Fans sollten auch schließlich einen der vorderen Plätze in der Schlange bekommen. Zwei der Fans, Hannah und Lynn, waren am Morgen auch schon früh am Stadion. "Wir sind um halb sechs da gewesen und sind jetzt Platz 32 und 33 in der Schlange. Wir haben unsere festen Plätze. Das ist alles untereinander ausgemacht. Wir gehen jetzt ins Hotel, machen uns fertig und gehen dann wieder an unseren Platz."

Im Gegenzug haben die beiden den anderen Swifties, die sie hier kennengelernt haben, Essen mitgebracht. Auf dem Gelände verteilten Mitarbeiter am Mittag sogar Wasserflaschen an die Fans, die aber auch wie für Hamburg üblich immer mal wieder Regenkleidung über ihr Glitzeroutfit ziehen mussten. Denn für die wartenden Swifties wurde das Wetter in Hamburg immer wieder ungemütlich. Zeitweise regnete es, stellenweise gab es auch kräftige Schauer und Gewitter. Aber: "Regenshows sind fast schon iconic. Taylor ist besonders gut gelaunt, wenn es regnet", sagte eine junge Frau beim Einlass. Sie und ihre Freundin wollen am Abend ganz viel tanzen und die beste Zeit ihres Lebens haben, erzählten sie.

Hotel Vier Jahreszeiten: Fans haben sie noch nicht gesehen

Taylor Swift ist im Hotel Vier Jahreszeiten in der Präsidentensuite untergebracht. Etwa 300 Leute standen zeitweise vor dem Hotel und hofften, sie zumindest kurz zu entdecken. Allerdings ist die 34-jährige Sängerin schon bei der Anreise wohl heimlich und leise durch die Tiefgarage reingekommen. Vermutlich hat sie das Hotel auf demselben Weg wieder verlassen. Zumindest auf die Band konnten Fans gegen 12 Uhr einen Blick erhaschen. Unter den Fans vor dem Hotel war auch Ava aus Texas (USA). Sie ist in Deutschland, um ihr erstes Taylor Swift Konzert zu sehen - in Europa sind die Tickets deutlich billiger.

Wie groß wird das "Swiftquake"?

Ob die Erde während des Konzerts in Hamburg bebt, können alle im Livestream (ab 18 Uhr) verfolgen. Denn die Universität Hamburg misst die seismischen Auswirkungen des US-Musikstars mit etwa 19.000 Sensoren. Schon bei vergangenen Konzerten der 34-jährigen Popsängerin wurde beobachtet, dass der Boden vibriert, wenn ihre Fans springen und tanzen. In Seattle wurde ein Beben von 2,3 auf der Richterskala gemessen.

