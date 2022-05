"Sound of Peace" in Hamburg: Am Donnerstag im Livestream

Stand: 24.05.2022 17:20 Uhr

Am 26. Mai will der Sound of Peace in Hamburg ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung in die Welt senden. Elf Stunden lang wird das Museumsschiff Rickmer Rickmers zur Konzertbühne. NDR.de überträgt die Konzerte ab 12 Uhr im Livestream.