Podcast "Becoming The Beatles": Sonderfolge "From me to you" Stand: 25.02.2025 12:26 Uhr Die Beatles spielen im Leben vieler Hörerinnen und Hörer eine wichtige Rolle. Viele haben uns gemailt und ihre eigene Beatles-Geschichte geschrieben. Und deshalb gibt es jetzt eine Bonusfolge zum Podcast: "From me to you" heißt sie - wie der Beatles Song von 1963. Beitrag anhören 4 Min

Sechs Folgen lang hat uns Ocke Bandixen erzählt, wie eine Liverpooler Tanzkapelle in Hamburg zu den Beatles wurde. Eine Geschichte, die viele direkt ins Herz getroffen und Erinnerungen geweckt hat. "Ich hatte ja am Ende jeder Folge aufgerufen: Was ist eigentlich eure Geschichte mit den Beatles? Was verbindet ihr mit denen? Und diese Geschichten kamen dann auch. Einige davon hab ich mir dann nochmals in Interviews erzählen lassen." Wie die von Aline aus Niedersachsen: "Durch meine drei älteren Schwestern waren die Beatles immer das Non plus Ultra, was man hören musste. Das war meine musikalische Früherziehung - die hatten immer so was ganz Cooles." Alina erzählt außerdem, dass sie Paul McCartney mal in echt gesehen hat - im Skiurlaub.

Einen anderer Beatles-Hardcore-Fan trifft Ocke Bandixen in Winsen an der Luhe. Jens Detlef Hansen hat in seinem Keller ein Beatles Museum. "Ich frage sie jetzt mal eines nach dem anderen, denn hier sind ja tausende Exponate”, sagt Ocke Bandixen und ist überrascht: "Oh, Herr Hansen, das sind ja richtig Sammlerstücke hier. Das sind ja richtige Werte." Der Beatles-Fan aus Winsen kann da nur zustimmen: "Ja, das ist aus Yellow Submarine, das hab ich hier so ein bisschen arrangiert."

"Die Beatles bleiben einem immer"

Auch Carsten aus Berlin hat sich gemeldet. Er ist Profimusiker geworden - wegen der Beatles. Während der Corona-Pandemie hat er mit seinen drei Kindern eine Platte aufgenommen - mit Beatles-Songs. "Er schickt mir die Platte einige Tage später zu", meint der Podcast-Host anfänglich skeptisch, "und, was soll ich sagen: Wow, das ist richtig gut. Ehrlich gesagt, mir sind die Tränen gekommen". Von solchen Geschichten lebt die Bonusfolge. Zusammen mit Ocke und den Fans tauchen wir nochmal ein in die Zeit, als man Informationen über seine Lieblingsband nur aus der Bravo bekam und die Musik mit einem Recorder aufgenommen hat.

Und dann wird es nochmal aktuell und emotional: Ocke Bandixen erzählt von Ringo Starrs neuem Album. Und der Pressekonferenz mit dem Produzenten T Bone Burnett. Der sagt: "1959 war der Rock'n'Roll tot. Aber dann kamen die Beatles und haben uns unsere Musik zurückgegeben. Sie haben so viele Fenster und Türen für viele geöffnet - ein unermessliches Geschenk." Und Ocke Bandixen ergänzt: "Und mir fällt ein, was mir ein Hörer in den vielen Mails zum Podcast geschrieben hat: Weißt du, Ocke: Die Beatles bleiben einem immer. So ist es."

