Silly: Ostrock-Legenden spielen im Norden Stand: 20.12.2024 23:00 Uhr 1978 noch als "Familie Silly" gegründet, startete Silly ab den frühen 80er-Jahren durch und stürmte die DDR-Hitparade. Zusammen mit Sängerin Julia Neigel und Toni Krahl von City kam die Band auf ihrer Tour nun nach Rostock - und bald nach Hannover.

von Uli Kniep

Mit Songs wie "Der letzte Kunde", "Mont Klamott" oder "Die wilde Mathilde" hatte Silly ab den frühen 1980er-Jahren immer wieder Hits in der damaligen DDR. Sängerin war die charismatische Tamara Danz, die 1996 schon verstarb, deren Lieder aber unvergessen sind. Von 2006 bis 2018 übernahm Schauspielerin und Sängerin Anna Loos das Mikrofon. Dann Anna R. von Rosenstolz. Auf der nun anstehenden Tournee interpretiert Julia Neigel Songs wie "Bataillon d'Amour" und Co. "Ich empfinde es so, dass wir ihr Werk, das sie hinterlassen hat, achten und ehren", so die Sängerin über Danz. "Es war von Anfang an klar, dass ich sie nicht kopiere."

Im Duett mit Toni Krahl

Neigel wirkt zu Recht selbstbewusst und verleiht mit ihrer kräftigen Stimme manchem Silly-Song eine rockige Facette. Sie teilt sich aktuell den Gesangspart mit einer anderen Legende: Mit Toni Krahl von City singt sie beispielsweise das Duett "Bye Bye". Beide Frontleute ergänzen sich bestens: "Wir sind wie Kopf und Arsch, wie man in der Pfalz sagt", so Neigel. Und Krahl ergänzt: "Sie kann das Telefonbuch singen! Etwas besseres kann mir nicht passieren." Für Krahl sei es anfangs merkwürdig gewesen, die Lieder einer Frau zu singen, erzählt Neigel. Doch sie findet: "Das kann er wunderbar! Er ist ein Unikum mit Geschichte." So werden die Ostrock-Fans bei diesem Zusammentreffen von Toni Krahl von City und Silly mit Julia Neigel auf ihre Kosten kommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zeitgeschichte Rock und Pop