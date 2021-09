Scharfe Kritik von Johannes Strate an Hamburger Pop-Förderung

Johannes Strate: "Hamburg bei Pop-Förderung rückständig" Stand: 22.09.2021 07:59 Uhr Kurz vor dem Start des Hamburger Reeperbahnfestivals hat Johannes Strate von "Revolverheld" scharfe Kritik an der Musikförderung in Hamburg geübt.

von Daniel Kaiser

"In dieser Stadt ist es mit Probenmöglichkeiten eine Katastrophe", sagte Strate im neuen Podcast "Feel Hamburg" von NDR 90,3. "Wir haben als Band, die es seit 17 Jahren gibt, keinen eigenen Probenraum und müssen uns temporär einmieten." Das Problem treffe seine Band nicht allein. "Das geht Max Giesinger so, das geht Johannes Oerding so, das geht Sascha so, das geht Jan Delay so. Wir teilen uns alle die Räume temporär zur Miete, weil es die Immobilien dafür nicht gibt. Die Politik interessiere das nicht wirklich", sagt Strate.

Johannes Strate erinnert sich an die Anfänge der Band an einem besonderen Ort im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. "Unser erster Probenraum war in einer ehemaligen öffentlichen Toilette ohne Fenster und mit ein paar Neonleuchten an der Decke. Da haben wir ein paar Matten reingehängt und haben geprobt.

Strate schaut auf die schwedische Förderung

Zwei bis dreimal am Tag hat dann jemand geklopft und gefragt, ob er auf Toilette darf." Es gebe zwar mittlerweile das Prestigeobjekt Elbphilharmonie, und den Klassikern werde über all der rote Teppich ausgerollt. "Aber für Popmusiker wird in dieser Stadt wahnsinnig wenig gemacht." Strate rät Hamburg und Deutschland, sich an Schweden zu orientieren.

Dort könnten Popmusiker beispielsweise Anträge für Tourbusse stellen. Deshalb gehen schwedische Rockbands wie "Mando Diao" oder "The Hives" so viel auf Tour, weil es vom Staat finanziert sei. "Da ist Deutschland sehr rückständig und Hamburg leider auch."

Heiratsanträge im Publikum

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Johannes Strate außerdem aus seinem weitgehend glamourfreien Alltag und von der Rückkehr der Live-Musik nach der Corona-Zwangspause. Den großen Hit der Band "Ich lass für Dich das Licht an" wird er nicht müde, in den Konzerten zu spielen. "Ich freue mich immer, wenn wir den Song singen, weil ich merke, wie emotional die Leute darauf reagieren. Die nehmen sich dann in den Arm, und es passiert der eine oder andere Antrag im Publikum." Die manchmal harsche Kritik von Musikjournalisten an seiner Musik ficht ihn nicht an: "Es ist ja oft so: Wenn Du vom Feuilleton gemocht wirst, verkaufst Du gar keine Platten mehr."

