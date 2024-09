SHMF holt Weltstar Sting nach Kiel Stand: 23.09.2024 10:00 Uhr Sting kommt nach Kiel! Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals wird der britische Sänger am 14. Juni 2025 auf dem Nordmarksportfeld auftreten. Angekündigt sind "die größten Hits aus seiner zeitlosen Diskografie".

Die Fans dürfen sich also auf Lieder wie "Fields of Gold", "Love is the seventh wave" und natürlich den "Englishman in New York" freuen. Seine charakteristische Mischung aus Rock, Jazz, Reggae und Weltmusik hat Gordon Sumner, so sein bürgerlicher Name, zu einer der einflussreichsten Stimmen der modernen Musik gemacht. Ausgezeichnet wurde der 72-Jährige unter anderem mit 17 Grammys, zwei Brit Awards, einem Golden Globe. Dazu gab es vier Oscar-Nominierungen.

Ticketverkauf startet am Mittwoch

10.000 Zuschauer sollen das Konzert auf dem Sportfeld verfolgen dürfen, die Veranstalter prüfen derzeit noch, ob das Gelände vergrößert werden kann. Geplant ist eine 18 Meter breite Bühne mit zwei großen LED-Bildschirmen links und rechts davon. Der Ticketverkauf beginnt am Mittwoch um 10 Uhr auf den einschlägigen Ticket-Plattformen. Ab Freitag können Karten - 150 Euro für die Tribüne, 76 Euro für Stehplätze - auch über das SHMF-Portal erworben werden, dort fallen keine großen zusätzlichen Gebühren an.

Sting: Einst JazzBaltica, jetzt SHMF

Gelungen ist den Machern der Coup, weil sie schon seit vielen Jahren einen Draht zu Sting haben - über die JazzBaltica. Da sollte - vor knapp 20 Jahren - Gitarrist Dominic Miller in Salzau spielen. Sting wollte aber seinen wichtigsten Begleiter zeitgleich bei einem Konzert im Londoner Hyde Park haben. Der Kompromiss sah so aus, dass das Konzert in Salzau um einen Tag verschoben wurde und Sting dafür zusammen mit Miller dahin kam.

Nun kommt er wieder nach Schleswig-Holstein, wieder mit seinem Gitarristen und mit Schlagzeuger Chris Maas. Frühsommer, Open Air - für einen Weltstar wie Sting, der sich mittlerweile aussuchen kann, wo er spielen will, offenbar genug Motivation, einen Abstecher nach Kiel zu machen.

