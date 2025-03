Rundum sorglos und romantisch: James Blunt in Hamburg Stand: 01.03.2025 14:25 Uhr Vor 20 Jahren hat James Blunt sein erfolgreichsten Album "Back to Bedlam" veröffentlicht. Auf seiner Geburtstagstour hat er sich am Freitagabend von 11.000 Fans in der Barclays Arena in Hamburg feiern lassen.

von Danny Marques Marçalo

Donald Trump, Elon Musk, Wladimir Putin, Wolodymyr Selenskyi, diese und andere bekannte Persönlichkeiten sind vor Konzertbeginn auf Monitore im Bühnenhintergrund eingeblendet. Das Besondere: Alle tragen T-Shirts mit einem Bild von James Blunt. Mit Künstlicher Intelligenz hat James Blunt ihnen scherzhaft seine Merchandising Shirts angezogen. Dazu der Hinweis, wo sie zu kaufen sind. Aber Politik und was außerhalb der Arena passiert, das spielt dann für 100 Minuten keine Rolle mehr. Der Sänger nimmt 11.000 Menschen in der Arena für einen Moment die Sorgen. Viele singen bei seinen ruhigen Schmusesongs mit, darunter auch sein Hit "You're Beautiful".

James Blunt feiert "Back to Bedlam"

Mit "You’re Beautiful" und "Goodbye My Lover" wurde James Blunt 2004 schlagartig zum Weltstar. Sein Debütalbum "Back To Bedlam" zählt zu den erfolgreichsten Alben der 2000er-Jahre und brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter zwei Brit Awards und fünf Grammy-Nominierungen. Das feiert er auf der aktuellen Tour und spielt alle Songs der Platte live und mehr. Zum 20-jährigen Jubiläum hat der britische Singer-Songwriter sein Erstlingswerk neu aufgelegt, inklusive remastertem Sound und bisher unveröffentlichten Demos. Nachdem er zuletzt mit seinem siebten Studioalbum "Who We Used To Be" für Aufsehen sorgte, kehrt er nun zu seinen Wurzeln zurück.

Romantische Lieder zum Mitsingen

Die poetische Musik, der sympathische Mann, das gefällt, sagen einige Zuhörerinnen und Zuhörer. "Man kann toll mitsingen", bemerkt eine Besucherin. Ein Besucher nennt den Sänger "herausragend". Seine Frau und die Töchter stimmen zu. Der Konzertbesuch ist für die vier ein Familienausflug. Die romantischen Lieder, die Stimme des Sängers und sein Auftreten bei den Konzerten - das gefällt der Familie.

Balladen ziehen Publikum in den Bann

James Blunt singt in der Barclays Arena mit leicht heiserer Stimme, aber mit seinen zahlreichen Balladen zieht er dennoch alle in seinen Bann. Wenn man das erste Album so hört, wird klar, die 2000er, das war schon eine andere Zeit - die gefühlt schon lange her ist. James Blunt wirkt mit seinen immerhin schon 51 Jahren noch jugendlich. Die meisten Fans, die wir fragen, sagen, dass sie an diesem Abend nicht zum ersten Mal bei einem Konzert von James Blunt sind. Gerüchteweise kommt im Herbst ein neues Album mit neuen Songs. Dieser Abend in der Arena zeigt: Seine Lieder aus vor über 20 Jahren funktionieren immer noch ziemlich gut.

