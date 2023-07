Pink tourt und turnt: "Summer Carnival" in Hannover Stand: 13.07.2023 09:40 Uhr Die amerikanische Sängerin Pink gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im Rock und Pop. Mit Hits wie "Family Portrait", "Funhouse" und "Cover Me In Sunshine" ist sie seit rund 20 Jahren weltweit erfolgreich. Am Mittwochabend hat sie das erste von zwei Konzerten im Stadion von Hannover gegeben.

von Uli Kniep

Pünktlich um 21 Uhr geht die Party richtig los, nachdem schon die irische Band The Script gute Stimmung verbreitet hatte. Alecia Beth Moore alias Pink verwandelt anschließend das riesige Stadion von Hannover 96 in ein Tollhaus. Zwei Stunden lang liefert die 43-jährige Sängerin aus Doylestown, Pennsylvania eine Show der ersten Liga. Dabei beeindruckt sie nicht nur durch ihre kräftige Stimme, sondern auch durch artistisches Talent.

60 Millionen Alben verkauft

Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 platzierte Pink 15 Titel in den Top Ten der amerikanischen Billboard Charts, kassierte drei Grammys und veröffentlichte neun Alben, die insgesamt rund 60 Millionen Mal verkauft wurden. Die Songs ihrer aktuellen "Summer Carnival"-Show stammen teilweise aus dem aktuellen Album "Trustfall", sind überwiegend aber ein Querschnitt ihrer Karriere.

Pink freut sich über Kuscheltiere und Puschen

Die textsicheren Fans - viele in pink gekleidet - scheinen sie alle zu kennen und finden ihren Star extrem sympathisch -nicht zuletzt weil Pink Kuscheltiere, Kartoffelchips und sogar zugeworfene Puschen lachend entgegennimmt.

Im Jahr 2021 veröffentlichte Pink das Duett "Cover Me In Sunshine" mit ihrer Tochter Willow Sage Hart, die bei mehreren Konzerten mit ihrer Mutter auf der Bühne stand. In Hannover allerdings ist die 12-Jährige nicht dabei, denn sie ist mittlerweile mit Vater Carey Hart zurück in Amerika.

Abschied mit artistischer Einlage

Nach rund zwei Dutzend Songs, darunter "Make You Feel My Love" von Bob Dylan, verabschiedet sich Pink mit einem extravaganten "So What", das sie kopfüber am Hochseil über dem Publikum kreisend singt - ohne sich zu verletzen.

