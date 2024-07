Neustadt-Glewe: Anreise zum Airbeat-One-Festival läuft Stand: 10.07.2024 06:19 Uhr Seit heute läuft die Anreise zum größten Festival für elektronische Musik in Norddeutschland. Über 200.000 Besucher werden zur Airbeat One erwartet. Dadurch kann es rund um Neustadt-Glewe zu Staus kommen.

In und um Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beginnt heute die Anreise zur Airbeat One. Auf dem größten Festival für elektronische Musik in Norddeutschland werden am Anreisetag rund 60.000 Besucher erwartet. Dadurch ist auf der A24 an der Auffahrt "Neustadt-Glewe" sowie rund um die Stadt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

150 bis 200 Polizisten auf dem Gelände

Die Polizei wird bis zum Abschluss des Festivals täglich mit 150 bis 200 Beamten in der Region Neustadt-Glewe im Einsatz sein. Sie sollen einen störungsfreien Ablauf von der An- bis zur Abreise der Festivalbesucher gewährleisten. Neben verkehrsleitenden Maßnahmen sind im Umfeld des Festivalgeländes auch Kontrollen in Sachen Alkohol und anderer Drogen geplant. Direkt auf dem Festivalgelände wird zudem eine mobile Wache eingerichtet. Hier können sich alle Besucher zu polizeilichen Themen melden.

Motto: "Vive la France"

Die 21. Ausgabe des Festivals wird in diesem Jahr unter dem Motto "Vive La France" stehen. Auf dem rund 150 Hektar großen Festivalgelände sorgen vom 10. bis zum 14. Juli insgesamt 228 DJs aus aller Welt für gute Stimmung. Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Scooter oder auch der Schweriner DJ KXXMA legen unter anderem an den vier Festivaltagen auf. Laut Veranstalter werden auch viele internationale Besucher aus Dänemark und Polen erwartet. Der NDR ist mit der N-JOY Bühne auf dem Campinggelände ebenfalls vertreten.

