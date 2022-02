Neues Album von PICTURES "IT’S OK": Kantiger und lebendiger Rock Stand: 02.02.2022 16:57 Uhr Die Band PICTURES hat schon jetzt eine beachtliche Karriere hinter sich - inklusive einer Wiederauferstehung. Nun hat sie ihr drittes Album "IT’S OK" veröffentlicht - ein Portrait.

von Matthes Köppinghoff

Normalerweise stellt man sich eine Band in etwa so vor: Alle wohnen in einer Stadt, zweimal wöchentlich wird sich im Proberaum bei einem Kasten Bier getroffen und dann macht man zusammen Musik. Bei PICTURES ist das etwas anders: Schlagzeuger Michael Borwitzky lebt und arbeitet in Hamburg, während die anderen (Maze Exler, Gesang/Gitarre; Ole Fries, Gitarre; Markus Krieg, Bass) mittlerweile in Berlin wohnen.

Laut Michael beginnt ihre Band-Geschichte woanders: "Wenn man ganz vorne anfängt, beginnt sie im beschaulichen Bad Bentheim. Da sind Maze und ich aufgewachsen. Er hat schon relativ früh in einer Band namens Jonas gespielt, die hier in Hamburg einen Plattenvertrag bei der Firma L’Age d’Or bekommen haben. Irgendwann hat er eine neue Band gründen wollen und hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte - und dann haben wir losgelegt."

Aus den Resten von Union Youth werden PICTURES

Als Union Youth stehen die Zeichen auf Erfolg, sogar in die USA wird die Band eingeladen. "Grunge aus Niedersachsen? Das klingt vielversprechend" denken sich Geschäftsleute, trotzdem erteilt die Band der amerikanischen Plattenindustrie eine Absage. Bis Mitte der Nuller Jahre hält die Band durch, bis Union Youth ad acta gelegt werden. Schlagzeuger Michael Borwitzky: "Wir haben uns verkracht, die Band hat sich aufgelöst, und wir hatten lange nichts mehr miteinander zu tun. Und dann hat Maze wieder angefangen Musik zu machen. Er hat Demos aufgenommen, mir die vorgespielt und einfach gefragt, wie ich das finde. Daraus entstand die Band PICTURES."

Der Aufstieg und Fall von Union Youth, die private Gesundheit von Maze und die Wiederauferstehung als neue Band ist sehenswert im Dokumentarfilm "Könige der Welt" festgehalten - dennoch möchte sich die Band vor allem auf neue Musik konzentrieren und ist bereit für ein neues Kapitel.

Der PICTURES-Sound

Seit 2017 haben PICTURES zwei Alben ("Promise" und "Hysteria") veröffentlicht, sie standen im Vorprogramm von Paul Weller und haben eigene Touren gespielt. Das dritte Album "IT’S OK" ist seit dem 28. Januar 2022 in die Läden - und die vier sind sehr glücklich damit, erzählt Michael: "Wir sind sehr stolz auf die Platte. Zumindest für mich ist es die Platte, die ich immer machen wollte." Dabei wird der PICTURES-Sound von Sänger Maze in einem älteren Interview wie folgt beschrieben: "Das was wir machen, ist so absolut out…".

Feststeht, PICTURES lassen alles, was gerade sonst so die Charts beherrscht, komplett außer Acht - vor allem ihnen selbst soll ihre Musik gefallen. Michael erklärt: "Unsere Einflüsse sind relativ klar irgendwo zwischen den Sechzigern und den Neunzigern in England und in Amerika zu finden." Das heißt, PICTURES-Songs sind handgemacht, klingen schon sehr britisch, das wiederum aber nicht zu gezwungen. Unprätentiöse Gitarrenmusik, über der die charismatisch-intensive Stimme von Maze schwebt.

Teil 1: Aus den Resten von Union Youth werden PICTURES

Teil 2: Das neue Album "IT’S OK"

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 05.02.2022 | 16:20 Uhr