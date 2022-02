Neues Album der Scorpions "Rock Believer": Back to the Roots Die Scorpions haben mit "Rock Believer" noch einmal ein Studioalbum eingespielt. Produziert haben sie es nicht wie geplant in Los Angeles, sondern daheim in Hannover.

"Der Grundgedanke war eben auch, diese achtziger Jahre- und siebziger Jahre-Scorpions-DNA wieder neu zu beleben und diesen Sound wiederzufinden", sagt Klaus Meine, Sänger der Scorpions. Einfach zusammen rocken, monatelang im Hannoveraner Studio - Back to the roots? Meine erklärt: "Wir wollten so ein bisschen aus der Komfortzone raus und wollten vor allen Dingen ein Album machen, was mehr edgy ist und nicht so - ja, am Ende wurde unser Sound vielleicht ein bisschen zu sehr glattgebügelt, mit großen Chören und allem."

Statt Schmusesound mit Streichern also wieder rotziger, niedersächsisch erdverwachsen. Zeitgemäß unzeitgemäß. "Hip-Hop, Rap und so weiter ist natürlich mega-angesagt. Aber was wir erleben, wenn wir auf Tour sind, es gibt Millionen von Rockfans auf der ganzen Welt. Auch nicht nur unsere Generation, sondern auch die junge Generation ist nachgewachsen. Wenn wir unterwegs sind und wir sehen die jungen Kids vor der Bühne, die all diese Klassiker Blackout und 'Still Loving You', 'Rock You Like A Hurricane' mitsingen."

"Friedliches zusammenleben steht jetzt wieder auf dem Spiel"

Der Durchbruch gelang in den USA. Dort hatten sie Starkult. Zu Hause eher Ebbe. Klaus Meine erinnert sich: "In der Zeit war in Deutschland die Neue Deutsche Welle angesagt, und eine Musikzeitschrift fragte: Ist Klaus Meine der letzte deutsche Sänger, der Englisch singt? Da konnten wir natürlich nur darüber lachen, weil wir natürlich international wirklich sehr erfolgreich waren." Und wie: 120 Millionen verkaufte Platten weltweit. Über 5.000 Konzerte in 50 Jahren - sogar in der alten Sowjetunion, als der eiserne Vorhang sich öffnete. "Der Schrei nach Freiheit und einfach diese Rockmusik zum ersten Mal live erleben. Da in Moskau im August 89, das war unüberhörbar. Und das war für uns so emotional."

"Wind Of Change" ist ihr größter Hit und er besingt, "dass es eine friedliche Revolution war. Das lag daran, dass dieser Mann die Panzer in den Kasernen gelassen hat und einfach diese Öffnung zugelassen hat, für die er heute in Russland verurteilt wird." Auch über die aktuelle Situation macht Sich Meine Gedanken: "Dass wir in einem starken und gemeinsamen Europa, dass wir alle friedlich mit unseren Nachbarn zusammenleben, all das steht jetzt wieder auf dem Spiel, und man kann es kaum glauben. Man hofft, das die Sprache der Diplomatie den richtigen Weg einschlägt, den richtigen Weg findet, den richtigen Ton trifft."

Neues Album: Made in Hannover

Die Scorpions haben ihren richtigen Ton wieder getroffen - produziert in Deutschland, statt wie gewohnt in den USA. Rockfrieden Made in Hannover - coronabedingt. "Die Stolpersteine, die es gab, waren, dass wir nicht nach Los Angeles gehen konnten, sondern auch hier in Hannover geblieben sind. Es war für uns nach all den Jahren wie eine Entschleunigung, man konnte mal wieder ein bisschen runterkommen und sich Erden und einfach mal tief durchatmen, was super war. Der Weg hier zum Peppermint-Studio war deutlich kürzer, als nach L.A., und in meinem eigenen Bett zu schlafen, war auch nicht ganz so schlecht."

