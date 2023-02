Lizzo in Hamburg: Sie fällt aus der Norm Stand: 21.02.2023 07:56 Uhr "Meine Bewegung ist für jeden da und zelebriert Diversität." Das sagt die US-Amerikanerin Lizzo über sich und ihre Musik. Erst vor gut zwei Wochen bekam sie den heiß begehrten Grammy für die beste Platte des Jahres.

von Kristina Bischoff

"The Grammy goes to Lizzo for 'About Damn Time'", kurz vor Tourbeginn, vor 16 Tagen ist für Lizzo eingetroffen, wovon sie als Teenager wohl nicht zu träumen wagte. Bei den Grammy Awards schnappt sie ihrem Idol Beyoncé den Preis für die beste Platte des Jahres weg. Anschließend dankt Lizzo noch einem anderen Mentor, dem Musiker Prince, einem ihrer Vorbilder: "Musik zu machen wie er, die ermutigt und von positiven Vibes nur so strotzt, darum geht es mir." Und das lebt Lizzo, alias Melissa Viviane Jefferson.

Lizzo fällt aus der Norm

Sie ist groß, füllig, schwarz und liebt sich dafür! "Wann hat man schon mal Zellulitis auf der Bühne gesehen?" Als Jugendliche wegen ihres Aussehens gehänselt und auch jetzt noch als Popstar im Internet mit Hass- Nachrichten überschüttet: Lizzo steht zu sich! Wie hier auf der Bühne: Im engen, tief geschlitzten Kleid, im Glitzerbadeanzug oder im hautfarbenen Body. Dazu schüttelt sie ihren üppigen Hintern, lächelt verschmitzt und liebevoll, verkörpert ihre Botschaft - die komplette Selbstannahme.

Musik von Lizzo: Funky, poppig, mit Rap und Gospel-Anklängen

Mindestens so wichtig wie die Message ist das, was sie transportiert, und das ist die Musik. Die ist funky, poppig, mit Rap und Gospel-Anklängen. Manchmal spielt Lizzo auch noch Querflöte. Umgesetzt wird alles von einer rein weiblichen Crew. An diesem Rosenmontag feiern rund 20 Frauen um Lizzo ihre Version des Karnevals, als freudig-feministische Party.

"Du bist liebenswert, schön und kriegst alles hin!"

Zwei Stunden, 25 Songs und drei Kostümwechsel später läutet Lizzo das Finale ein. Ein letztes Mal verkündet sie ihre Message: "Du bist liebenswert, schön und kriegst alles hin!" Außenstehenden mag das zu grandios, zu amerikanisch klingen. Dennoch hinterlassen Lizzos Worte an diesem Abend und in dieser Halle einen bleibenden Eindruck. Vielleicht kann Popmusik doch die Welt verändern? Lizzo jedenfalls arbeitet daran!

Lizzo gibt noch zwei weitere Konzerte in Deutschland, am 27. Februar in Köln und am 28. Februar in Berlin.

